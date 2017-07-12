"Вожди" с Красной площади вымогали деньги у туристки из Китая

2 января костюмированные актеры, развлекающие посетителей на Красной площади, вымогали деньги за фотографии у туристки из Китая. Об этом пишут столичные СМИ, ссылаясь на источники в МВД.

Прохожие стали свидетелями правонарушений со стороны двойников исторических личностей и отправили в полицию сигнал о возможном преступлении против гостьи из КНР. По их словам, китаянка сфотографировалась с актерами, однако отказалась оплачивать совместный снимок.

Сотрудники правоохранительного ведомства отправились на место инцидента, чтобы разобраться в ситуации и определить виновного в конфликте. Исход и подробности сложившейся ситуации остаются неизвестными.

Ранее московские издания писали, что люди в образах Иосифа Сталина и Владимира Ленина устроили драку. Это произошло на станции метрополитена "Охотный ряд".