Во Владивостоке обнаружили тело пропавшего 15 января водолаза. 34-летний спортсмен был найден на берегу мыса у Змеинки в приморской столице.

В Приморском крае две недели продолжалась операция по поиску тела аквалангиста, который пропал рядом с побережьем Владивостока 15 января текущего года. Накануне мертвое тело мужчины 34-х лет удалось обнаружить на берегу моря.

Сообщается, что в тот злополучный день двое мужчин на моторной лодке доплыли на определенного заранее места локации и затем совершили в морозный день опасное погружение с аквалангами на приличную глубину. Тогда удалось выплыть на поверхность только одному дайверу, его приятель скончался по неизвестным причинам.

В настоящее время тело погибшего доставлено в морг Владивостока для проведения обязательных процедур по установлению причин смерти спортсмена-любителя.