В Белгородской области за ночь сгорели две иномарки марки Mercedes. Происшествие было зафиксировано в городе Шебекино.

3 февраля около трех часов ночи в отделение полиции и к пожарным поступило сообщение, что горят автомобили, припаркованные на одной из улиц города Шебекино Белгородской области. Прибывшие на место инцидента через несколько минут профессиональные тушители смогли обнаружить, что огонь распространился сразу на два автомобиля марки Mercedes.

Спустя четверть часа автомобили удалось полностью потушить. Человеческих жертв в результате нестандартной ситуации не обнаружено. Хозяева транспортных средств подсчитывают свои убытки, а эксперты приступили к мероприятиям, которые смогут пролить свет на то, что стало первопричиной возгорания иномарок в центре города.

Ранее мы сообщали, что в Кургане возле местной клинической больницы сгорел автомобиль «Скорой помощи».