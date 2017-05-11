В Астрахани возле колледжа автомобиль сбил мальчика

В Астрахани возле колледжа, расположенного на улице Шаумяна, автомобиль сбил мальчика. В настоящее время на место инцидента прибыла медицинская помощь.

3 февраля в утренние часы недалеко от колледжа, что расположен на улице Шаумяна, произошло дорожное происшествие с участием подростка. Сообщается, что молодой человек переходил улицу и его сбил автомобиль, от чего он получил довольно серьезные травмы.

Очевидцы пытались оказать первую помощь прямо на месте ДТП, но решили дождаться профессиональных медиков. Врачи должны будут провести обследование и точно сказать о характере травм молодого человека.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются выяснить все обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее мы информировали о том, что в Астрахани утром насмерть сбили женщину.