В Москве на корпоративе двое мужчин выпали из окна

В Москве на корпоративном мероприятии двое мужчин выпали из окна делового центра. Пострадавшие находились под воздействием алкоголя, но выжили.

Накануне работники одной из коммерческих фирм устроили праздник у себя в офисе. Веселье продолжалось весь вечер и не обошлось без большого потребления алкогольных напитков.

В определенный момент времени возле открытого окна на втором этаже здания оказались двое мужчин, они не удержались на ногах и выпали на улицу с высоты нескольких метров.

К месту происшествия подъехала бригада с медицинскими работниками. Врачи обнаружили у пострадавших людей переломы различной степени. В настоящее время офисные работники госпитализированы и их жизни ничего не угрожает. По данному факту проводится расследование, так как полиции предстоит выяснить необходимые детали инцидента.

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