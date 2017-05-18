В Барнауле детский сад может выплатить 150 тыс руб за травму ребенка

Неприятный инцидент случился в одном из городских детских садов Барнаула. Пятилетней воспитаннице во время утренней гимнастики прищемили пальцы руки дверью. За данное происшествие учреждение может понести материальную ответственность.

Как проинформировали в пресс-центре прокуратуры Алтайского края, уже выявлено, при каких обстоятельствах ребенок получил данную травму. В детском саду Барнаула при утреннем построении дети находились в коридоре, чтобы начать утреннею зарядку. В этот момент девочке прижали дверью пальцы руки.

Как установили следователи, работники учреждения не приняли должных мер для обеспечения воспитанницы садика. Согласно акту медицинского обследования, в результате инцидента ребенок получил травмы средней степени тяжести.

По итогам проведенной проверки, прокурор принял решение обратиться в суд с заявлением о взыскании с учреждения компенсации морального вреда, в размере суммы 150 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.