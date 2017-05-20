В Москве загорелся клинический центр на востоке города. При ликвидации огня эвакуировали 130 человек.

3 февраля в ночное время на пульт дежурного пожарной охраны российской столицы поступило экстренное сообщение, что произошло возгорание в стенах клиники в восточной части Москвы.

Известно, что причиной возгорания стал электрокабель. От него пошло распространение огня. Пожарная сигнализация в медицинском учреждении сработала вовремя и сотрудники больницы смогли самостоятельно в кратчайшие сроки справиться с возгоранием. Никто в результате происшествия не пострадал.

Во избежание возникновения новых непредвиденных ситуации, было решено перестраховаться и эвакуировать более ста человек пациентов и персонал клиники в другое помещение на время устранения причин пожара.

Ранее сообщалось, что в Московской области сгорел соломенный дом из-за неправильной работы каминного оборудования.