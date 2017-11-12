В США учительница математики пыталась похитить старшеклассника для секса в отеле

В США учительница математики пыталась добиться от 17-летнего старшеклассника сексуальных отношений и с этой целью пыталась выкрасть его в номер отеля. Об этом пишет издание Daily Star.

36-летняя женщина работала в учебном заведении West Career and Technical Academy, которое находится на территории Лас-Вегаса. Некоторое время она слала ученику сообщения откровенного характера и собственные интимные фотографии, чтобы склонить его к сексу во внеучебное время.

Сотрудники академии случайно увидели переписку преподавателя с учащимся и донесли эту информацию до правоохранителей. Попытку заманить несовершеннолетнего в номер полицейские расценили как намерение похитить молодого человека. В довесок к этому они инкриминируют подозреваемой четыре других правонарушения. Задержанную отстранили от работы. Сотрудники полиции продолжают вести следствие.