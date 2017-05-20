В Подмосковье сгорел соломенный дом. Инцидент произошел в Балашихе недалеко от железнодорожной станции.

2 февраля на пульт дежурного экстренных служб Московской области поступил вызов от владельца частного необычного дома, расположенного в Балашихе. Пожарные прибыли на место и увидели, что по всей площади горит постройка купольного типа. Примечательно, что дом был сооружен из соломы. Это и послужило дополнительным фактором при распространении огня.

Сообщается, что соломенный дом выгорел фактически полностью и огонь начал перебрасываться на соседние дома, рискуя устроить массовый пожар посреди городской застройки.

После ликвидации возгорания, выяснилось, что нанесен непоправимый ущерб имуществу местного жителя. Не так давно хозяин дома из соломы сделал ремонт и установил внутри мебель. В центральной комнате здания мужчина установил камин. Есть информация, что именно неисправный дымоход стал причиной возникновения большого огня.