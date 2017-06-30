Через центр Ростова пробежал обнажившийся до трусов парень

2 февраля в по центру Ростова пробежал парень, раздевшийся до трусов. Свидетели происшествия сфотографировали бегуна и выложили фото в социальные сети.

Очевидцы утверждают, что неизвестный молодой человек примерно в 16 часов появился на участке Большой Садовой между Ворошиловским и Буденновским проспектом.

Пользователи сообщества, где появились снимки мужчины, начали активно обсуждать его поступок в обнаженном виде и причины подобного забега в центре города. Некоторые предположили, что неудачливому любовнику пришлось в таком виде убежать через окно от ревнивого супруга. Среди версий также предлагали: карточный долг, итоговый взнос по ипотеке, отсутствие дома воды, подражание Форесту Гампу, желание не упустить скидки и даже участие в телесном тренинге на раскрепощение от пикап-мастера Алекса Лэсла.