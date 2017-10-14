Атомный ледокол подвез путешественников из Нового Уренгоя

Шесть смельчаков-добровольцев отправились в экспедицию в Диксон из Норильска для установления мирового рекорда. Ребята планировали на машинах доехать до самого северного континентального населенного пункта в мире. Тут им и пришел на помощь ледокол.

Спустя некоторое время участники экспедиции остановились на полярной метеостанции и уже просили о помощи. Ребята уведомляли, что их шины настолько повреждены ледовыми торосами, что возможности попасть домой самостоятельно тают с каждым метром. В помощь рекордсменам отправился атомный ледокол. 31 января экстремалы были спасены и доставлены в порт Дудинка. Ребята очень благодарны команде ледокола и их капитану за то, что помогли в трудной ситуации. Также они отметили, что расстояние, пройденное ими за 7 дней, ледокол преодолел за сутки.