В Подмосковье отчим насиловал ребенка 3 года

Работниками правоохранительных органов Орехово-Зуево было возбуждено уголовное дело против отчима, который насиловал свою падчерицу в течение трех лет.

Начиная с 2014 года по 2018 мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера над своей падчерицей. О данном происшествии узнала мать ребенка, после чего она обратилась к следователям. На данный момент насильника задержали. По его биографии видно, что он не раз переступал черту закона. Уголовное дело продолжается, проводится ряд мероприятий, по выяснению всех обстоятельств дела.

В Красноярске восьмилетняя спортсменка-фигуристка также подверглась насилию. Мужчина пробрался ночью в гостиницу и совершил злодеяние. Сейчас следователи уточняют всю картину происшествия, проводят оперативную работу с насильниками.