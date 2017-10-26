Не дождался: В Подольске мужчина скончался в очереди к врачу

В Московской области мужчина не дождался своей очереди к терапевту и скончался просто в коридоре поликлиники Подольска. Об инциденте стало известно со слов свидетелей.

Пожилой мужчина из Подольска умер в коридоре местной поликлиники в очереди к врачу-терапевту. Как утверждают очевидцы, пенсионер упал без чувств на пол, а остальные пациенты поспешили позвать медиков на помощь.

Однако, к сожалению, было слишком поздно и все, что осталось сделать персоналу больницы, это накрыть тело мужчины белой тканью.

Тело умершего пролежало в коридоре около часа, и только потом его увезли в морг. На данный момент причины смерти пожилого пациента не сообщаются.