В Смоленске жестоко травмировали топором собаку. Бездомное животное удалось спасти, но предстоит перенести длительное лечение у ветеринаров.

В социальных сетях житель Смоленска выложил фотографии избитой неизвестными собаки. Сообщается, что на голове пострадавшего питомца обнаружены глубокие раны от топора или лопаты. Собаку обнаружили в крови случайные прохожие в Красном Бору.

В настоящее время животное удалось доставить к специалистам в ветеринарную клинику. Ее раны удалось обработать, сделать первую операцию. Известно, что собака сможет выжить, хотя остаются вопросы по сохранению ее зрения.

Снимки истерзанной овчарки поразили пользователей Сети. Горожане не скупились на грозные сравнения своих сограждан, называя их недочеловеками и монстрами, которые не способны чувствовать чужую боль. Многие выразили уверенность, что к виновным вернется бумеранг жестокости.