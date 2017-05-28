В Красноярске мужчина подозревается в изнасиловании 8-летней фигуристки

В гостинице Красноярска мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Она приехала в город с командой по фигурному катанию для участие в соревнованиях.

Насколько сегодня стало известно, в гостинице «Сапфир» в Красноярске, где на момент происшествия проживала детская команда по фигурному катанию, неизвестный мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку.

Охранная служба «Ураган», отвечающая за порядок в отеле, отмечает, что преступник был замечен камерами видеонаблюдения, которые зафиксировали, как мужчина пытается проникнуть в один из номеров, где проживали дети.

Спустя некоторое время после известия об изнасилования полиции все-таки удалось арестовать подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Красноярска.

На данный момент правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия для выяснения мотивов преступления.