Автохам из Красноярска нарушил за минуту три раза ПДД. Его опасное вождение заснял видеорегистратор, после чего ролик оказался в Сети.

Автовладелец машины Mazda умудрился трижды нарушить правила дорожного движения всего за минуту с небольшим. Все его передвижения по городским улицам Красноярка попали в объектив видеорегистратора, а затем ролик оказался во всемирной паутине, где его могли просмотреть все желающие.

На кадрах, снятых с автомобиля автора видно, что Mazda сначала некорректно остановилась прямо на пешеходном переходе, мешая осуществлять движение по нему пеших участников ПДД.

Затем автомобиль резко тронулся, но чуть не врезался во впереди стоящий автобус. Водитель в последний миг смог затормозить. А еще через несколько секунд автохам решил проехать по пешеходному переходу, развернулся в неположенном месте и уехал в другом направлении дороги.

Видео оказалось в распоряжении ГИБДД. Инспекторы обещали дать правовую оценку всем действиям нарушителя.