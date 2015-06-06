В США родителей осудили за искусанного крысами младенца. Девочке на момент инцидента было две недели от роду.

Стали известны подробности инцидента, который произошел около года назад в американском штате Арканзас. Сообщается, что крысы сильно искусали младенца, когда родители не следили за своим ребенком.

На ее теле были обнаружены многочисленные укусы грызунов. Родители смогли вызвать медиков только после появления в доме бабушки новорожденной. Девочку смогли прооперировать и спасти.

Затем молодых родителей обвинили в жестоком обращении с детьми и употреблении наркотических средств. Через некоторое время их лишили родительских прав и поместили в тюрьму на пять лет. После 10 месяцев тюремного заключения они могут рассчитывать на досрочное освобождение. Отмечается, что пострадавшую девочку уже удочерила другая семья.

Ранее сообщалось, что мужчина, осужденный за педофилию, пытался заказать убийство судьи, провозгласившего обвинительный приговор в его сторону.