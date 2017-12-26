Мужчина, растливший 10-летнего школьника из Саратова, признался в содеянном

1 февраля 10-летний школьник из Саратова, по возвращении домой, был подвергнут насилию со стороны незнакомого мужчины. Подозреваемый задержан, ведется следствие.

За свои 34 года преступник уже был судим. Как объясняет следствие, по возвращении мальчика домой, за ним проследовал в подъезд незнакомый мужчина и попросил воды. Мальчик впустил незнакомца домой, пользуясь доверчивостью ребенка, мужчина насильно надругался над несовершеннолетним. После всего содеянного, при выходе из квартиры, у него выпал телефон, на который мужчина вечером позвонил и потребовал обратно. Ребенок сразу все рассказал родительнице. Преступник признал свою вину. Сейчас принимается решение о мере наказания. Ребенок находится под наблюдением психологов.