На юго-западе Москвы обнаружена вмерзшая в лед граната

На юго-западе Москвы в замерзшем Новоясеневском пруду была обнаружена граната. Об этом стало известно из официального сообщения представителей ГУ МВД по столице.

2 февраля в местное управление полиции поступило сообщение об обнаружении в замерзшем Новоясеневском пруду предмета неизвестного происхождения. Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия.

Вследствие проведенных мероприятий удалось выяснить, что найденным предметом является ручная граната Ф-1.

На данный момент все детали инцидента выясняются. Как именно граната попала в пруд – пока неизвестно.