В Симферополе задержали 42-летнего авиадебошира. Мужчина прилетал в Крым из Ростова-на-Дону и был доставлен полицией в участок.

Правоохранительные органы на транспорте по республике Крым рассказали, что сегодня на борту рейса в международном аэропорту Симферополя был задержан 42-летний турист. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам совершать спокойный полет на воздушном судне.

После того, как авиалайнер приземлился на Крымском полуострове в салон самолета зашли полицейские и задержали нарушителя спокойствия.

Выяснилось, что злоумышленник проживал в Краснодарском крае. После прохождения процедуры по медицинскому освидетельствованию своего неадекватного состояния, ему выписали штраф в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в московском авиаузле за прошлый год задержали и осудили более 600 дебоширов.