В Средиземном море утонули 90 мигрантов. Они пытались из Ливии достигнуть берегов Европейского континента.

2 февраля потерпело крушение судно недалеко от берегов африканской Ливии. В результате катастрофы почти никто не остался в живых. Всего погибло около 90 человек. По сведениям международных организаций, около десяти человек прибило волной к берегу. У мужчин удалось проверить паспорта и выяснилось, что двое из погибших являлись гражданами Ливии, остальные пытались переправиться в Европу из Пакистана. Известно, что удалось спасти всего два человека. Их смогли подобрать вовремя катера рыбаков, находящихся недалеко от места крушения.

Всего по данным ООН и других организаций, за первый месяц 2018 года пытались переправиться на другой континент через Средиземное море около семи тысяч нелегальных мигрантов. Более 250-ти при этом погибли или пропали без вести.