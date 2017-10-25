Житель Новочеркасска сгорел заживо в собственном автомобиле

58-летний житель Новочеркасска сгорел заживо в автомобиле. Труп мужчины был обнаружен сотрудниками МЧС после вскрытия двери гаража при ликвидации пожара.

Утром 1 февраля в местную службу МЧС поступило сообщение о пожаре на гаражном участке. После того, как спасатели ликвидировали возгорание и открыли дверь гаража, внутри помещения был обнаружен сгоревший автомобиль ВАЗ-2109 и труп мужчины.

Согласно предварительным данным, 58-летний житель Новочеркасска погиб из-за неправильной эксплуатации обогревательной техники.

Представители Следственного комитета по Ростовской области заявляют о назначенной судебно-медицинской экспертизе, после проведения которой будет определена точная причина смерти мужчины.