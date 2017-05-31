В Чувашии нашли тела семьи затворников. Пожилая женщина и двое мужчин среднего возраста умерли по неизвестным причинам около месяца назад.

Следственный комитет по республике Чувашия начал мероприятия, в ходе которых предстоит выяснить все обстоятельства инцидента с семьей из города Шумерля, Чувашия.

Сообщается, что семья из трех человек вела затворнический образ жизни и практически не выходила в общество.

В квартире проживала пенсионерка и ее двое детей 40 и 42 лет. Известно, что семья около месяца не подавала признаков жизни, и решено было вскрывать их жилище самостоятельно. Полицейские смогли обнаружить в квартире всех троих местных жителей в мертвом состоянии.

Смерть наступила примерно месяц назад, однако никаких признаков насильственной гибели мужчин и женщины не обнаружено. В настоящее время тела умерших были доставлены для проведения необходимых процедур в морг. Примечательно, что в квартире отсутствовал любая пища, но присутствовали денежные средства, на которые можно было прожить какое-то время.