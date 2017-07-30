В Москве спасен мужчина, упавший с Крымского моста

Сотрудники экстренной службы спасли из воды мужчину, который упал с Крымского моста, что в центре столицы России. Его состояние осматривают врачи, об этом проинформировали представители столичного МЧС РФ.

Как сообщили в ведомстве, спасенный мужчина был оперативно извлечен из воды и сразу же передан в руки врачей. На вид спасенному гражданину до 35 лет, он был доставлен каретой скорой помощи в отделение больницы. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Напомним, что ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что мужчина упал в Москву-реку в районе Крымского моста.