В США осужденный педофил готовил убийство судьи, который посадил его в тюрьму. Подробности дела рассказывают американские издания.

Житель штата Флориды оказался в тюрьме после того, как его уличили в педофилии. Мужчина решил отомстить судье, который занимался его делом и пытался нанять через родную мать киллера.

Согласно открывшимся подробностям дела, во время встречи с матерью осужденный американец передал женщине записку и сообщил, что ее должен прочесть раввин. Через некоторое время мать уголовника вернулась к сыну со словами, что раввин понял, о чем идет речь, но не будет этого делать.

Затем офицеры полиции решили самостоятельно все проверить и направились в дом предполагаемого заказного убийцы. Раввин заявил, что ему уже 75 лет, и он почти ничего не видит, поэтому сразу же отказался от совершения преступления.

Осужденный был приговорен за педофилию на двадцать лет лишения свободы. Отмечается, что он дарил детям музыкальные шкатулки со встроенной видеокамерой и мог наблюдать за ними в круглосуточном режиме.