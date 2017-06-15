В Уфе дважды сбили пожилую женщину

На севере Уфы произошло ДТП со смертельным исходом, в результате которого на месте происшествия скончалась пожилая женщина. В момент аварии она переходила проезжую часть в неположенном месте, проинформировали представители ГИБДД.

В четверг по улице Интернациональной случилось ДТП, пожилая женщина осуществляла переход дороги в неустановленном для этого месте. В результате чего ее сбил автомобиль Skoda Yeti за рулем, которого находилась 28-летняя девушка. Сразу после этого, пешехода переехала маршрутка Ford Transit, салон которой был пуст, а водитель двигался не по маршруту.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

При проверке документов водитель маршрутного такси предъявил работникам ГИБДД липовое водительское удостоверение, которое было оформлено на чужое имя. По факту произошедшего инцидента ведется проверка.