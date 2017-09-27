Двадцатитонник обрушил мост в Бурятии

20-тонный тягач, который перевозил трактор, повалил мост, проходивший через р. Уда в Бурятии.

Два населенных пункта соединял этот мост, постройка которого припадает на двухтысячные года. Предварительно известно, что утром водитель тягача, масса которого достигает 20 тонн, решил перевезти 53-тонный груз, через мост, где стоит ограничение в 10 тонн. Конструкция сломалась под силой тяжести и пролеты обвалились. В задачу водителя входило доставить в Хоринский район тяжелую технику. К месту происшествия будет подгоняться кран, чтобы вытащить пострадавший транспорт. Местным жителям теперь приходится объезжать крюк составляет порядка 30 км. Впереди оценка ущерба, которая по приблизительным показателям, составляет 13 млн рублей.