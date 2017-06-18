Адыгеец незаконно получил грант на 300 тысяч рублей

Преступная деятельность жителя Майкопа была выявлена сотрудниками УФСБ РФ по Адыгее. С помощью поддельных документов он смог заполучить бюджетные средства в размере 300 тысяч рублей.

Зимой прошлого года Майкопский городской суд признал подсудимого виновным в мошенничестве. После ряда проверок были выявлены поддельные документы, касающиеся недвижимого имущества. Побуждаемый корыстью, он подал эти документы в Адыгейское минэкономразвитие, где поддерживают малый и средний бизнес. По ряду причин, денежные средства в размере 300 тыс. рублей, все таки перевели на счет подсудимого, который в последствии потратил их на свои нужды. У обвиняемого были смягчающие обстоятельства. Он был женат, двое маленьких детей, ранее не был судим и на учетах в каких-либо учреждениях не состоял. В жизни он совершил преступление средней тяжести первый раз, после чего загладил причиненный вред. Так как стороны примирились, то уголовное дело прекратили.