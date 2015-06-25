В Оренбуржской области бензовоз протаранил административное здание

В Бузулуке "КамАЗ" протаранил административное здание. Сотрудники ДПС пока не дают комментариев, расследование причин ДТП проводится.

На транспортном средстве остались следы от механического повреждения. Автомобиль был с прицепом, в котором находилось взрывоопасное вещество. По словам свидетелей, машина могла попасть в зону плохой видимости, в следствии чего водитель не заметил здание. О пострадавших никакой информации не поступало. Представителям правоохранительных органов предстоит разобраться во всех деталях происшествия.

Также стоит отметить, по информации, опубликованной в СМИ у 48-летнего жителя Бузулука был украден мотоцикл Грифон. Правоохранители сработали оперативно и задержали злоумышленника, составив на него уголовное дело.