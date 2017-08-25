В Новосибирской области обнаружены трое детей, которых искали 2 дня

Трое 12-летних детей без вести исчезли в городе Бердске, что в Новосибирской области. Сотрудникам правоохранительных органов удалось их отыскать через несколько дней на ж/д станции, проинформировали в пресс-центре регионального ГУ МВД.

Как стало известно из сообщения, трое ребят, которые ранее уже покидали свой дом, пропали 31 января. В результате оперативно-розыскных мероприятий, они были обнаружены 2 февраля на ж/д станции «Сеятель», которая расположена в Советском районе Новосибирска.

На данный момент времени, с «беглецами» проводят работы инспекторы по работе с несовершеннолетними, которые намерены выяснить, чем руководствовались дети, покидая свой дом.

В самое ближайшее время ребят передадут в руки их родителей. Дети находятся в хорошем самочувствии, их здоровью ничего не угрожает.