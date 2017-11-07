Двое новгородцев получили условные сроки за 23 кражи

Двое новгородцев на протяжении года воровали имущество местных жителей. Общая сумма ущерба от их незаконной деятельности была установлена в размере 280 тысяч рублей.

2 февраля двум новгородцам был оглашен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 158 УК России, ч. 2 ст. 158 УК России. Фемида признала виновными двух мужчин Михаила Сонина и Ивана Зайцева в совершенные ими 23 преступлений.

Как установили следователи правоохранительных органов, что подозреваемые с осени 2016 и по июль 2017 года промышляли незаконной деятельностью, в виде кражи имущества граждан. Практически на протяжении года мужчины воровали из подъездов, бань и автомобилей разнообразные инструменты, в том числе и мебель местных жителей. Таким образом, от рук их незаконного промысла насчитывают 23 потерпевших, а ущерб составил как минимум 280 тысяч рублей.

Как заявляют СМИ, суд назначил Михаилу Сонину наказание в виде 2,5 лет с испытательным сроком три года, а его напарнику Ивану Зайцеву 3,5 лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 года. Помимо этого, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму в 200 тысяч рублей.