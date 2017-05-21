В Британии суд принудил мужчину уведомлять о своих планах заняться сексом

Британский суд обязал подсудимого информировать сотрудников правоохранительных органов о своих планах заняться сексом. Данное решение фемиды повергло адвокатов в состояние фрустрации.

В Британии подозреваемый в изнасиловании получил оправдательный приговор. Как выяснили судьи, случившийся половой акт произошел по обоюдному согласию сторон.

В то же время, не учитывая во внимание данный приговор, суд обязал подсудимого информировать сотрудников полиции о своих планах начать половой акт, как минимум за сутки до его начала. Помимо этого, мужчина будет обязан проинформировать полицейских о возрасте своего партнера, а также месте запланированного полового акта.

На данный момент, суд постановил срок действия приговора до апреля текущего года. Однако отметив при этом то, что если гражданин скроет произошедший половой акт от правоохранителей, то данное ограничение может быть продлено, к тому же он может попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Столь необычный приговор суд и прокурор аргументировали тем, что мужчина достаточно сексуально активен и своими действиями может причинить кому-то вред.

Адвокаты подсудимого подали апелляцию, пересмотр дела назначен на май.