Во Франции разбились два вертолета, погибли 5 человек

Во Франции во время движения в воздухе разбились два вертолета с военными на борту. В результате катастрофы погибли пять человек.

2 февраля около десяти часов утра по местному времени на территории одной из провинций Франции потерпели крушение сразу два вертолета. В итоге погибли пять человек.

В настоящее время официальные лица и спасатели уже выехали на место трагедии. Через некоторое время эксперты намереваются ответить, как случилась трагедия, и что послужило ее первопричиной.

Известно, что на месте катастрофы присутствует глава префектуры департамента Вар, которая расположена в южной части европейской страны.

Ранее наш портал сообщал, что в Китае 29 января потерпел крушение самолет. Причины падения транспортного средства выясняются.