В Кубани полицейские задержали автобус с тонной спирта

В Кубани работники ДПС на посту "Успенский" остановили микроавтобус ГАЗ 32213 для проверки надлежащих документов. За рулем находился 34-летний местный горожанин.

В автомобиле правоохранители обнаружили 50 коробок с пятилитровыми пластиковыми бутылками, в которых находился спирт. Упаковки были без маркировок. Автомобилист не предъявил документы на спорную жидкость.

Мужчина был задержан правоохранителями вместе с перевозимым грузом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Задержанный молодой человек пояснил, что он не знал, что находилось в коробках, и груз он перевозил из соседней республики. Из нелегального оборота полицейскими было изъято одна тысяча литров спиртосодержащей жидкости. В отношении молодого человека заведено уголовное дело.

Образцы спирта направили на исследование. Ранее стало известно, что 5 тысяч литров контрафактных виски, текилы и коньяка изъято из оборота в Новороссийске.