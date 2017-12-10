В Магадане педагог получил выговор за избиение школьницы

В Магадане выявлен факт неправомерного поведения педагога в школе №21. Как было установлено, учитель нанес несколько ударов при помощи тетради по голове одной из своих учениц.

Допущенные педагогом незаконные действия при осуществлении учебного процесса в отношении школьницы послужили поводом для того, чтобы городской прокурор внес директору учебного заведения представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Как проинформировали в пресс-центре прокуратуры области, скандальный педагог был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, что недавно в американском штате Техас, педагог произвел сексуальные действия по отношению к своему 17-летнему ученику. Как сообщают СМИ, учитель напоил школьника спиртными напитками и дождавшись, когда тот уснет, занялся с ним оральным сексом. О произошедшем инциденте, школьник узнал случайно, обнаружив на смартфоне своего педагога соответствующие снимки.