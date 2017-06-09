В США опубликовали фото мёртвого мальчика, чтобы опознать его личность‍. На такие крайние меры пошли полицейские американского штата Техас.

В октябре прошлого года в одной из местных рек было найдено бездыханное тело маленького мальчика. Его возраст составлял примерно три или четыре года. Полицейские не смогли сделать опознание погибшего, так как никаких заявлений о пропаже ребенка не поступало.

Сначала стражи правопорядка решили изобразить эскиз найденного малыша, однако даже через три месяца надежды на поиск родственников не было. Тогда представители полиции решились на вынужденный шаг.

Они в социальных сетях опубликовали немного заретушированное фотоизображение погибшего мальчика. Сообщается, что во время обнаружения ребенка, на его теле были найдены следы насильственных действий. Также установлено, что перед тем, как оказаться в воде он уже был мертв.

За информацию о погибшем мальчике федеральные власти предлагают вознаграждение в сумме десять тысяч долларов.