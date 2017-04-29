Нажива курского грабителя составила 5000 рублей

В Курске нашелся вежливый грабитель. Перед тем как ограбить магазин, он даже спросил о торговле. Потом тихо достал нож и потребовал у кассира выручку. Из всех денег грабитель захотел только 5000 рублей.

Кассир испугалась и сразу предоставила грабителю всю дневную выручку, из которых налетчику понадобилось только 5000 рублей, после чего он преспокойненько ретировался. Полиция, после пересмотра записей с камеры наблюдения, смогла распознать злодея. Как оказалось, это не первая его практика с вооруженным ограблением. Мужчину арестовали, провели следственный эксперимент, где продавщица опознала своего обидчика. Позже его проверили на детекторе лжи, где подтвердилось его полное причастие к содеянному.

В случае того, если суд докажет причастность мужчины еще к одному злодеянию, то он может сесть в тюрьму на 10 лет.