В Кирове подросток подозревается в экстремизме. 16-летний молодой человек размещал в социальных сетях запрещенную информацию и призывы.

Следователи Кировской области занялись разбирательством эпизода, согласно которому под подозрение попал 16-летний подросток. Сообщается, что юноша периодически размещал на страницах социальных сетей изображения, где звучали призывы к разжиганию национальной и расовой ненависти и нетерпимости. Все эти действия подпадают под уголовную статью об экстремистской деятельности.

В отношении молодого человека начато уголовное преследование. В настоящее время проводится комплекс мероприятий.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге арестовали врача за призывы к экстремизму.