В Кемерово мужчина избил соседа за то, что тот жарил мясо

В Кемерово правоохранители арестовали 40-летнего мужчину, который подозревается в избиении своего соседа. Поводом для конфликта послужил якобы запах горелого масла, на котором сосед жарил мясо.

Согласно данным пресс-центра ГУ МВД Российской Федерации по Кемеровской области, сотрудники больницы поставили диагноз черепно-мозговой травмы, а также травмы грудной клетки. Данный вред здоровью мужчина получил вследствие ударов по телу и голове, которые нанес его сосед. Как объяснил следователям преступник, сосед неоднократно устраивал в доме пожар. С помощью применения силы, задержанный хотел проучить своего нерадивого соседа.

Теперь жителю Кемерово угрожает тюремный срок в виде 8 лет лишения свободы. Так как по отношению к нему завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».