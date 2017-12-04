На Камчатке мигрант сожительствовал с 15-летней девочкой. Гражданина Узбекистана обвиняют по уголовной статье за незаконную интимную близость.

В Камчатском крае решается вопрос о том, что делать с семьей из Узбекистана. Стало известно, что в одной квартире жили граждане из этой постсоветской республики: женщина, мужчина, брат женщины и девочка 15-летнего возраста.

Выяснилось, что 27-летний мужчина периодически вступал в интимную связь со своей землячкой, которой еще не исполнилось 16-летнего возраста. В отношении приезжего из Средней Азии уже возбуждено уголовное дело. Его пытаются обвинить в незаконной половой связи с малолетней девушкой.

Сама девочка уже изъята из неблагополучной семьи и находится в социальном реабилитационном центре. Родственников подростка могут лишить родительских прав.

Также известно, что подозреваемый мужчина, проживая на Камчатском полуострове, нигде не работал, а просто состоял на учете центра временного содержания иностранных граждан. Сейчас дело находится в судебной инстанции.