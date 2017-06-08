В Гатчине в салоне автобуса скончался неизвестный мужчина

Неизвестный гражданин умер 1 февраля в автобусе в Гатчине. По данному инциденту правоохранители начали проверку.

Следователи правоохранительных органов Гатчины начали служебную проверку по инциденту, в ходе которого умер мужчина, находясь в автобусе.

Трагический случай произошел в маршрутном такси №516 в тот момент, когда автобус стоял на станции Гатчина-Варшавская. Приехавшие на место вызова медики не смогли оказать помощь пациенту, констатировав смерть.

Внешних признаков, которые могли бы говорить о насильственной смерти гражданина, обнаружено не было. На вид мужчине было 50-60 лет. Сотрудники полиции не нашли при нем каких-либо документов, подтверждающих личность. На данный момент времени сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, а также причины, которые могли привести к его смерти.