На Урале сгорел дом Ельцина

Деревянный дом в Свердловской области, где родился Борис Ельцин - сгорел. По предварительным данным, возможной причиной пожара стала неисправная печь, в след за которой взорвался газовый баллон. Спасателями пострадавших не обнаружено.

Такое печальное событие произошло 26 января, но медиаресурсы об этом узнали только сейчас. Как стало известно, владельцы дома уехали в Тюмень, предварительно попросив своего соседа приглядеть за их жилищем. Из благих намерений Николай оставил в печи греться воду, таким образом, пар должен был поддерживать тепло в доме, так как в морозное время трубы водопровода и вовсе могли перемерзнуть и дом остался бы без воды. Но печь оказалась неисправной, что и повлекло возгорание. Когда огонь уже распространился, он дошел и до газового баллона. Когда надзиратель пришел проверить как дела в доме, то ему пришлось вызывать уже пожарных, но спасти деревянный дом не получилось.