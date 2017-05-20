В Кургане сгорел автомобиль «Скорой помощи». Инцидент был зафиксирован в ночное время возле областной клинической больницы.

2 февраля около полуночи поступило сообщение от сотрудников Курганской клинической больницы области. Случилось возгорание машины местной бригады «Скорой помощи». На место происшествия выехали профессиональные тушители. Они прибыли через несколько минут.

За это время огонь охватил микроавтобус полностью. Пламя удалось потушить в течение четверти часа. Сообщается, что во время возгорания никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают специалисты-эксперты.

Они намерены установить точные варианты возникновения возгорания. Проводится проверка. Фотографии с места инцидента активно обсуждаются пользователями социальных сетей.

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