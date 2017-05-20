В Кирове эвакуировали вокзал из-за сообщения о странном предмете

В Кирове эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о странном предмете. Инцидент произошел 2 февраля около десяти часов дня.

Сегодня на тревожный вызов из железнодорожного вокзала среагировали все экстренные службы Кирова. Сообщалось, что на территории объекта транспорта региона был найден неизвестный подозрительный предмет. Во избежание недоразумений было принято решение незамедлительно отработать нестандартную ситуацию.

Из здания вокзала областного центра эвакуировали всех пассажиров и работников. В настоящее время территория вокзала оцеплена, там работают специальные службы. Об итогах мероприятия пока ничего не известно. Инцидент произошел около десяти часов по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Кирове девочку госпитализировали с ожогами после игры с зажигалкой. В процессе игры с огнем она по неосторожности обожглась.