В Иркутской области осужден хозяин собак, загрызших ребенка

В Вихоревке судили хозяина собак, которые загрызли маленького ребенка. Мужчину приговорили к году лишения свободы.

Две собаки, которые свободно гуляли на участке и за пределами без намордников, напали на маленького ребенка и жестоко его растерзали. Осенью 2017 года, когда ребенок гулял на участке без присмотра взрослых, на него напали две собаки, что в последствии привело к гибели малыша. По словам местных жителей, животные неоднократно проявляли агрессию к окружающим. Собак впоследствии застрелили, а хозяина приговорили к году лишения свободы.

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