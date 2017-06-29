В Вологде пенсионерка убила толкнувшего ее мужа

В Вологде суд признал виновной 67-летнюю жительницу Бабаевского района, обвиняемую в убийстве мужа. В ночь на 2 октября минувшего года она распивала с супругом алкоголь, застолье переросло в спор и закончилось поножовщиной.

Как стало известно, супружеская пара решила провести вечер за распитием спиртного. Во время застолья между ними возник спор. Мужчина толкнул свою жену. Та, в свою очередь, не стала игнорировать агрессию и ответила еще большим вредом. Пенсионерка схватила нож и ударила своего 58-летнего мужа в грудь. Тот сразу же умер.

Пожилая женщина призналась во всем своим родным, после подтвердила свою вину в полиции. Она утверждала, что раскаивается. На суде был учтен возраст женщины и ее признание. В итоге, пенсионерка, убившая толкнувшего ее мужа, получила 5 лет колонии. В СК отметили, что такое наказание – «ниже нижнего».