В Калининграде преступник вставил в рот жертве шланг с водой, чтобы обокрасть

Калининградец с целью ограбления своего товарища, засунул ему в рот шланг с водой. Преступник хотел, чтобы его жертва захлебнулась.

За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился местный житель Калининграда, который рассказал, что на него совершил нападение его знакомый, в связи с неприязненным отношением.

Потерпевший сообщил о том, что во время карточной игры между товарищами внезапно вспыхнул конфликт. После завершения драки, преступник затянул жертву в ванну, и вставил ему в рот шланг, при этом открыв воду. В результате подобных действий потерпевший потерял сознание. В то время как злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, украл у него телефон и кошелек.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, теперь ему грозит до десяти лет заключения по статье «Разбой».