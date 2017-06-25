В Екатеринбурге пенсионерка с сыном убили почтальона

В Свердловской области судят 64-летнюю жительницу Петербурга и ее 30-летнего сына. Пенсионерка с мужчиной обвиняются в убийстве почтальона и разбойном нападении.

Как стало известно, 17 февраля 2017 года было совершено преступление. Почтальон разносила пенсии и вошла в квартиру к одной из получательниц выплаты. Там, в доме на Самоцветном бульваре, работницу почты ударили электрошокером, били по голове и несколько раз в ее тело вонзили нож. Еще живого почтальона замотали пленкой их полиэтилена и заклеили скотчем. Женщина умерла от удушья. После, тело погибшей сотрудницы почты вынесли на площадку и снесли на 1 этаж вниз.

У почтальона отобрали 240 000 рублей, которые принадлежали Пенсионному фонду России в Свердловской области. Также добычей злоумышленников стали два мобильных телефона, один личный, а один рабочий.

Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления пенсионерку и ее сына. В их квартире нашли достаточно доказательств и фактов, указывающих на их причастность к убийству. В суде им инкриминировали разбой и убийство.