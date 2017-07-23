В Подмосковье мать нашла 13-летнею дочь без признаков жизни с пакетом на голове

В Подмосковье мать обнаружила свою несовершеннолетнюю дочь без признаков в жизни с пакетом на голове, тело находилось в туалете. Как стало известно, девочка вместе со своей сестрой-двойняшкой вдыхали опасные пары освежителя.

Местная жительница подмосковного Ликино-Дулева, вернувшись с работы 1 февраля, нашла свою 13-летнюю дочку без сознания в туалете, при этом у девочке на голове был пакет. Как выяснили СМИ, школьница скончалась до приезда медиков.

Стало известно, что девочка вместе со своей сестрой на протяжении двух недель вдыхали опасные пары освежителя, при этом ничего не рассказывая своей маме.

В связи с произошедшим инцидентом сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.