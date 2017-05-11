В Мглинском районе обнаружили 6 бесхозных кладбищ

Шесть бесхозных кладбищ были найдены на территории Мглинского района Брянска. Сотрудники прокуратуры потребовали от местных чиновников, чтобы эти объекты были поставлены на баланс.

Как ранее проинформировали представители пресс-центра надзорного ведомства, все обнаруженные погосты располагаются на территории Вельжичского сельского поселения. По той причине, что чиновники не зарегистрировали на них права собственности, они считаются бесхозными.

Иски, подданные в суд с целью обязать местную администрацию взять на свой баланс сельские кладбища фемида удовлетворила в полном объеме. Сотрудники прокуратуры взяли на свой контроль их исполнение.